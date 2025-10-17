Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show

Per anni la sua carriera televisiva è stata legata a “Please, Don’t Go”, un periodo fatto di luci e ombre. Oggi, grazie a Tale e Quale Show, Pamela Petrarolo sta finalmente vivendo una vera rinascita artistica. Venerdì scorso, la sua interpretazione di Gianna Nannini ha conquistato pubblico e giuria, confermandola come la vera protagonista della quindicesima edizione del talent show condotto da Carlo Conti. Una scalata verso il successo. Dopo aver brillato nei panni di Noemi e Rita Pavone, Pamela ha raggiunto l’apice della sua performance grazie alla trasformazione in Gianna Nannini. L’esibizione le ha valso una standing ovation e ha messo in evidenza la sua precisione vocale, il controllo del palco e l’attenzione ai dettagli. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Pamela Petrarolo conquista Tale e Quale Show

