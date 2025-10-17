Pamela | l’ennesima vittima responsabilità dietro un femminicidio

Una donna di 29 anni, Pamela Genini, è stata uccisa ieri sera sul balcone di casa nel quartiere Gorla a Milano. Il suo compagno, 52 anni, l’ha accoltellata ripetutamente, fino a strapparle la vita. Di nuovo, l’Italia è costretta a fare i conti con l’orrore, con la fragilità di un sistema che non riesce a proteggere le donne. Urgono riflessioni importanti seguite da soluzioni decisive, sia alla genesi del problema, che in calce allo stesso. Femminicidi in Italia: numeri recenti.. Con la morte di Pamela, si superano i 50 femminicidi accertati dall’inizio dell’anno 2025. Negli ultimi dieci anni, oltre 1. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

