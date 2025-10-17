Pamela ha sofferto sapeva di morire

Ieri mattina durante l’interrogatorio di garanzia ha scelto la linea del silenzio. Resta però in carcere, recluso in cella di isolamento Gianluca Soncin, 52 anni e origini biellesi, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, futili motivi, crudeltà, legame affettivo e stalking dopo che la polizia lo aveva fermato in un appartamento di via Iglesias 33 (periferia nord est della città, zona Gorla) dopo che aveva appena ucciso con 24 coltellate la ex fidanzata Pamela Genini, 29 anni. Sentito ieri mattina a San Vittore dal gip Tommaso Perna, Soncin - già noto per maltrattamenti in famiglia proprio secondo il magistrato che ne ha convalidato il fermo disponendo per lui la custodia cautelare in carcere, sarebbe innanzitutto a rischio fuga. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Pamela ha sofferto, sapeva di morire"

