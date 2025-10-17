Fatali le tre ferite al torace inferte da Gianluca Soncin. “Ho paura. Questo è matto completamente. non so che fare”. È il messaggio disperato che Pamela Genini, 29 anni, ha inviato al suo ex fidanzato e amico poco prima di essere uccisa dal 52enne Gianluca Soncin, la sera del 14 ottobre. Pochi minuti dopo, l’uomo — che per oltre un anno l’aveva tormentata con minacce, botte e persecuzioni — è entrato nel suo appartamento di via Iglesias, a Milano, usando una copia delle chiavi fatta di nascosto. Le violenze precedenti e le omissioni. Secondo l’autopsia, la ventinovenne imprenditrice è stata colpita con oltre 30 coltellate, un numero superiore ai 24 fendenti inizialmente rilevati. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini uccisa da oltre 30 coltellate, l’autopsia svela nuovi dettagli choc