Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin l' ex fidanzato lacrime in tv | Non sapevo che io potessi denunciare

Francesco, l’ex fidanzato di Pamela Genini interviene in TV in lacrime: le sue parole e l'appello alle persone vicine alle vittime di violenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, l'ex fidanzato lacrime in tv: "Non sapevo che io potessi denunciare"

