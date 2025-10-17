Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate La mamma | Quel mostro deve pagare

Feedpress.me | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Sono questi i primi esiti dell’autopsia che è stata effettuata oggi a Milano Il numero di fendenti, dunque, è superiore a quello che era emerso dai primi accertamenti medico-legali, che parlavano di 24 colpi. Serviranno comunque approfondimenti per capire in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

pamela genini uccisa con pi249 di 30 coltellate la mamma quel mostro deve pagare

© Feedpress.me - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate. La mamma: "Quel mostro deve pagare"

Contenuti che potrebbero interessarti

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate - E' stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Da msn.com

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Scrive ilgazzettino.it

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate. La mamma: "Quel mostro deve pagare" - Serviranno comunque approfondimenti per capire in particolare se ci siano state altre ferite mortali nella zona del collo ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Pi249