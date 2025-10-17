Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate La mamma | Quel mostro deve pagare

E’ stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Sono questi i primi esiti dell’autopsia che è stata effettuata oggi a Milano Il numero di fendenti, dunque, è superiore a quello che era emerso dai primi accertamenti medico-legali, che parlavano di 24 colpi. Serviranno comunque approfondimenti per capire in particolare. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate. La mamma: "Quel mostro deve pagare"

