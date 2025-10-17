Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate i risultati dell' autopsia

Agi.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Sono oltre trenta le coltellate inflitte a Pamela Genini dal suo ex fidanzato Gianluca Soncin. È quanto risulta dagli esiti dell'autopsia effettuata oggi sul corpo della giovane donna uccisa nella sua abitazione a Milano.    L'ex fidanzato di Pamela Genini,  l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato  lasciandole intendere di essere in pericolo  mentre Gianluca Soncin era in casa sua col  coltello  col quale l'avrebbe uccisa.   F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale  i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con  tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it

pamela genini uccisa con pi249 di 30 coltellate i risultati dell autopsia

© Agi.it - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate, i risultati dell'autopsia

Argomenti simili trattati di recente

pamela genini uccisa pi249“Uccisa con più di 30 coltellate, 3 i fendenti letali”: i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Pamela Genini - Oggi, venerdì 17 ottobre, sono arrivati i primi esiti dell’autopsia sul corpo di Pamela Genini, l’ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca ... Scrive fanpage.it

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Segnala ilgazzettino.it

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini è stata uccisa con più di 30 coltellate - È stata uccisa così Pamela Genini, la giovane 29enne assassinata dal compagno Gianluca Soncin nel sua appartamento di via Iglesias a ... Segnala milanotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Pi249