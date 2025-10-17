Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate i risultati dell' autopsia

AGI - Sono oltre trenta le coltellate inflitte a Pamela Genini dal suo ex fidanzato Gianluca Soncin. È quanto risulta dagli esiti dell'autopsia effettuata oggi sul corpo della giovane donna uccisa nella sua abitazione a Milano. L'ex fidanzato di Pamela Genini, l'ultima persona con cui la giovane donna ha parlato lasciandole intendere di essere in pericolo mentre Gianluca Soncin era in casa sua col coltello col quale l'avrebbe uccisa. F.D.è anche il testimone che ha messo a verbale i contorni del "quadro agghiacciante", lo definiscono gli inquirenti, entro i quali la storia tra i due è finita in un imbuto di violenza, con tante 'bandiere rosse' di pericolo che sventolavano in modo sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate, i risultati dell'autopsia

