Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin i risultati dell' autopsia

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'autopsia ha rivelato che Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con 30 coltellate, 6 in più rispetto a quelle individuate dai primi accertamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini uccisa con pi249 di 30 coltellate da gianluca soncin i risultati dell autopsia

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin, i risultati dell'autopsia

Scopri altri approfondimenti

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate - E' stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Secondo msn.com

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Lo riporta ilgazzettino.it

pamela genini uccisa pi249Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate. La mamma: "Quel mostro deve pagare" - Serviranno comunque approfondimenti per capire in particolare se ci siano state altre ferite mortali nella zona del collo ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Uccisa Pi249