Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin i risultati dell' autopsia

L'autopsia ha rivelato che Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con 30 coltellate, 6 in più rispetto a quelle individuate dai primi accertamenti. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate da Gianluca Soncin, i risultati dell'autopsia

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X

Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate - E' stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Secondo msn.com

Pamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Lo riporta ilgazzettino.it

Pamela Genini uccisa con più di 30 coltellate. La mamma: "Quel mostro deve pagare" - Serviranno comunque approfondimenti per capire in particolare se ci siano state altre ferite mortali nella zona del collo ... Scrive msn.com