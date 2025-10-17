Pamela Genini l’urlo della madre | ‘Quel mostro deve pagare’ Soncin | ‘Vivo a casa di Pamela’

La madre di Pamela Genini: ‘Deve pagare’. Il dolore di una madre risuona come un urlo. “ Per tutto quello che ha fatto a mia figlia, deve pagare. L’ha fatta soffrire tanto ”, ha detto Una, la madre di Pamela Genini, ai microfoni del TGR Lombardia, con la voce rotta ma ferma. “Non mostra nulla, era sempre serena e tranquilla. Non ha mai parlato dei suoi problemi, purtroppo. Avremmo reagito. Sognava di vivere la vita che ora le hanno tolto”. Anche la donna era nel mirino di Soncin. “Questa cosa l’ho saputa solo adesso”. Una frase che restituisce tutto il senso di impotenza e rabbia per una morte che poteva essere evitata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

