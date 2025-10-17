Pamela Genini l’urlo della madre | ‘Quel mostro deve pagare’ Soncin | ‘Vivo a casa di Pamela’

Notizieaudaci.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La madre di Pamela Genini: ‘Deve pagare’. Il dolore di una madre risuona come un urlo. “ Per tutto quello che ha fatto a mia figlia, deve pagare. L’ha fatta soffrire tanto ”, ha detto Una, la madre di Pamela Genini, ai microfoni del TGR Lombardia, con la voce rotta ma ferma. “Non mostra nulla, era sempre serena e tranquilla. Non ha mai parlato dei suoi problemi, purtroppo. Avremmo reagito. Sognava di vivere la vita che ora le hanno tolto”. Anche la donna era nel mirino di Soncin. “Questa cosa l’ho saputa solo adesso”. Una frase che restituisce tutto il senso di impotenza e rabbia per una morte che poteva essere evitata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

pamela genini l8217urlo della madre 8216quel mostro deve pagare8217 soncin 8216vivo a casa di pamela8217

© Notizieaudaci.it - Pamela Genini, l’urlo della madre: ‘Quel mostro deve pagare’, Soncin: ‘Vivo a casa di Pamela’

Argomenti simili trattati di recente

pamela genini l8217urlo madreLo strazio della madre di Pamela Genini: Soncin un mostro, deve pagare per tutto quello che ha fatto a mia figlia - Il calvario della giovane uccisa dal compagno in via Iglesias a Milano con 24 coltellate: “L’ha fatta soffrire davvero tanto. ilgiorno.it scrive

pamela genini l8217urlo madreFemminicidio di Pamela Genini, parla la madre provata e commossa: "Mia figlia era luce, quel mostro le ha fatto tanto male" - La madre di Pamela Genini rompe il silenzio: “Era tutta bella, un sogno. Secondo affaritaliani.it

pamela genini l8217urlo madreLa madre di Pamela Genini: «Ingannata da Gianluca Soncin, credevo fosse una brava persona». Le grida d'aiuto nella casa di Cervia - Sono le parole piene di dolore della mamma di Pamela Genini, ammazzata dal compagno 52enne Gianluca Soncin, a Repubblica. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini L8217urlo Madre