Pamela Genini l’urlo della madre | ‘Quel mostro deve pagare’ Soncin | ‘Vivo a casa di Pamela’
La madre di Pamela Genini: ‘Deve pagare’. Il dolore di una madre risuona come un urlo. “ Per tutto quello che ha fatto a mia figlia, deve pagare. L’ha fatta soffrire tanto ”, ha detto Una, la madre di Pamela Genini, ai microfoni del TGR Lombardia, con la voce rotta ma ferma. “Non mostra nulla, era sempre serena e tranquilla. Non ha mai parlato dei suoi problemi, purtroppo. Avremmo reagito. Sognava di vivere la vita che ora le hanno tolto”. Anche la donna era nel mirino di Soncin. “Questa cosa l’ho saputa solo adesso”. Una frase che restituisce tutto il senso di impotenza e rabbia per una morte che poteva essere evitata. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Argomenti simili trattati di recente
Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X
Lo strazio della madre di Pamela Genini: Soncin un mostro, deve pagare per tutto quello che ha fatto a mia figlia - Il calvario della giovane uccisa dal compagno in via Iglesias a Milano con 24 coltellate: “L’ha fatta soffrire davvero tanto. ilgiorno.it scrive
Femminicidio di Pamela Genini, parla la madre provata e commossa: "Mia figlia era luce, quel mostro le ha fatto tanto male" - La madre di Pamela Genini rompe il silenzio: “Era tutta bella, un sogno. Secondo affaritaliani.it
La madre di Pamela Genini: «Ingannata da Gianluca Soncin, credevo fosse una brava persona». Le grida d'aiuto nella casa di Cervia - Sono le parole piene di dolore della mamma di Pamela Genini, ammazzata dal compagno 52enne Gianluca Soncin, a Repubblica. msn.com scrive