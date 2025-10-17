Pamela Genini l' ultimo messaggio su Soncin inviato all' ex fidanzato | E' matto che faccio?
Nella chat tutta la drammaticità degli ultimi istanti di vita della 29enne, uccisa a coltellate la sera del 14 ottobre a Milano dal compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'uomo in carcere per l'omicidio di Pamela Genini ostentava uno stile di vita lussuoso, ma la realtà era molto diversa - facebook.com Vai su Facebook
L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X
Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico quando Gianluca Soncin è entrato in casa: "Che faccio?" - Il messaggio di aiuto di Pamela Genini prima dell'omicidio che incastrerebbe Gianluca Soncin. Come scrive virgilio.it
Pamela Genini, gli ultimi messaggi con l’ex fidanzato prima di essere uccisa da Gianluca Soncin: “È matto, cosa faccio?” - La sera del 14 ottobre la 29enne era al telefono con Francesco, quando il suo compagno ha fatto irruzione nell’appartamento di via Iglesias a Milano con una copia delle chiavi. Scrive msn.com
Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico: "E' matto, che faccio?" - La chat sul femminicidio commesso da Gianluca Soncin a Milano: "Stiamo arrivando io e la polizia, apri la porta" ... Scrive altoadige.it