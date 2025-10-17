Pamela Genini l' ultimo messaggio su Soncin inviato all' ex fidanzato | E' matto che faccio?

Tgcom24.mediaset.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella chat tutta la drammaticità degli ultimi istanti di vita della 29enne, uccisa a coltellate la sera del 14 ottobre a Milano dal compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

pamela genini l ultimo messaggio su soncin inviato all ex fidanzato e matto che faccio

© Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, l'ultimo messaggio su Soncin inviato all'ex fidanzato: "E' matto, che faccio?"

Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico quando Gianluca Soncin è entrato in casa: "Che faccio?" - Il messaggio di aiuto di Pamela Genini prima dell'omicidio che incastrerebbe Gianluca Soncin.

Pamela Genini, gli ultimi messaggi con l'ex fidanzato prima di essere uccisa da Gianluca Soncin: "È matto, cosa faccio?" - La sera del 14 ottobre la 29enne era al telefono con Francesco, quando il suo compagno ha fatto irruzione nell'appartamento di via Iglesias a Milano con una copia delle chiavi.

Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico: "E' matto, che faccio?" - La chat sul femminicidio commesso da Gianluca Soncin a Milano: "Stiamo arrivando io e la polizia, apri la porta"

