Pamela Genini l' ultimo messaggio su Soncin inviato all' ex fidanzato | E' matto che faccio?

Nella chat tutta la drammaticità degli ultimi istanti di vita della 29enne, uccisa a coltellate la sera del 14 ottobre a Milano dal compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, l'ultimo messaggio su Soncin inviato all'ex fidanzato: "E' matto, che faccio?"

