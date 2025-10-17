Pamela Genini l' ultimo messaggio su Soncin inviato all' ex fidanzato | E' matto che faccio? | La madre | Quel mostro deve pagare

Nella chat tutta la drammaticità degli ultimi istanti di vita della 29enne, uccisa a coltellate la sera del 14 ottobre a Milano dal compagno. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, l'ultimo messaggio su Soncin inviato all'ex fidanzato: "E' matto, che faccio?" | La madre: "Quel mostro deve pagare"

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook

