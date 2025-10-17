Pamela Genini l' ultimo messaggio all' amico quando Gianluca Soncin è entrato in casa | Che faccio?

Gli ultimi messaggi di Pamela Genini al suo ex Francesco Dolci prima dell'aggressione di Gianluca Soncin che ha procurato la sua morte. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico quando Gianluca Soncin è entrato in casa: "Che faccio?"

Altre letture consigliate

Le violenze subite da Pamela Genini prima del femminicidio: un'amica racconta degli abusi e delle minacce di Gianluca Soncin, inclusa una pistola puntata. - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X

Pamela Genini, gli ultimi messaggi con l’ex fidanzato prima di essere uccisa da Gianluca Soncin: “È matto, cosa faccio?” - La sera del 14 ottobre la 29enne era al telefono con Francesco, quando il suo compagno ha fatto irruzione nell’appartamento di via Iglesias a Milano con una copia delle chiavi. Segnala msn.com

Pamela Genini, l'ultimo messaggio all'amico: "E' matto, che faccio?" - La chat sul femminicidio commesso da Gianluca Soncin a Milano: "Stiamo arrivando io e la polizia, apri la porta" ... Da altoadige.it

Pamela Genini, la chat con l'ex dalle 21.35 alle 21.52: «È matto, che faccio?» - È il 14 ottobre e il compagno e killer Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa usando una copia delle chiavi ... Secondo ilmessaggero.it