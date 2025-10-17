Pamela Genini l' ex fidanzato a Ore 14 con la sua cagnolina | È traumatizzata la adotterò Lei sapeva come sarebbe finita
Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin - che voleva lasciare - martedì sera nella sua casa in via Iglesias a Milano, è stato ospite. 🔗 Leggi su Leggo.it
Argomenti simili trattati di recente
MattinaRai1. . Femminicidio Pamela Genini: a #StorieItaliane il drammatico appello dell’ex fidanzato della ragazza uccisa a Milano e l’invito a denunciare le violenze. - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X
Pamela Genini, la disperazione dell’ex compagno: «Lei non lo ha mai denunciato solo per proteggere la sua famiglia» - Stava aiutando Pamela Genini a uscire da quella relazione tossica, «un po' alla volta», così da non scatenare la furia omicida di Gianluca Soncin. Scrive ilgazzettino.it
Pamela Genini, l'ex fidanzato a Ore 14 con la sua cagnolina: «È traumatizzata, la adotterò. Lei sapeva come sarebbe finita» - Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin - Riporta msn.com
L’ex fidanzato di Pamela Genini: “Gianluca Soncin girava armato”. Sequestrate 15 armi da casa sua - L’imprenditore Gianluca Soncin è accusato dell’omicidio aggravato della fidanzata Pamela Genini. Si legge su fanpage.it