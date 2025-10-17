Pamela Genini l' ex fidanzato a Ore 14 con la sua cagnolina | È traumatizzata la adotterò Lei sapeva come sarebbe finita

Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin - che voleva lasciare - martedì sera nella sua casa in via Iglesias a Milano, è stato ospite. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Pamela Genini, l'ex fidanzato a Ore 14 con la sua cagnolina: «È traumatizzata, la adotterò. Lei sapeva come sarebbe finita»

