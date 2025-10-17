Pamela Genini l’autopsia | Uccisa con più di 30 coltellate
(Adnkronos) – "Più di trenta coltellate". E' il primo esito dell'autopsia sul corpo di Pamela Genini, uccisa dall'ex compagno Gianluca Soncin nell'appartamento della 29enne in via Iglesias a Milano. Le prime informazioni, riportate anche nella convalida del fermo dell'uomo, parlavano di almeno 24 coltellate inflitte con una lama di 9 centimetri. Giovedì per Soncin . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook
