Pamela Genini l' autopsia | uccisa con 30 coltellate tre letali sul torace I messaggi all' ex

Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Sono questi i primi esiti dell'autopsia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Nella giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, è fissata l'autopsia sul corpo di Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca

Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle

