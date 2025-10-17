Pamela Genini l' autopsia | uccisa con 30 coltellate tre letali sul torace I messaggi all' ex

Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. Sono questi i primi esiti dell'autopsia. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, l'autopsia: uccisa con 30 coltellate, tre letali sul torace. I messaggi all'ex

Pamela Genini uccisa a 24 coltellate. «Minacciata da un anno. La giovane ha sofferto molto, si è accorta che stava morendo» - Non un litigio, «bensì una vera e propria spedizione» omicida «decisa almeno la settimana antecedente, se non prima ancora, munendosi del duplicato delle ... Da ilgazzettino.it