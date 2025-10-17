Pamela Genini l' amarezza del gip per la mancata denuncia | Temeva di essere uccisa ma alla polizia disse che Soncin era un amico
Una «spedizione» a casa di Pamela Genini pianificata da almeno una settimana e un filo conduttore basato sul «o con me o con nessun altro» che martedì sera lo ha. 🔗 Leggi su Leggo.it
Pamela Genini, uccisa da un ex violento e possessivo, poteva essere ciascuna di noi. Parleremo di più di lei perché questa giovane donna era indipendente e libera, fuori dai soliti cliché. Ma poi resterà un nome tra tanti https://www.donnamoderna.com/new - facebook.com Vai su Facebook
Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X
Femminicidio di Pamela Genini: le 5 aggravanti che porteranno all’ergastolo di Gianluca Soncin - Contestati futili motivi, premeditazione, crudeltà, stalking, legame affettivo ... Come scrive msn.com
Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio - Leggi su Sky TG24 l'articolo Milano, femminicidio Pamela Genini: Gianluca Soncin non risponde a gip nell’interrogatorio ... Come scrive tg24.sky.it
Pamela uccisa perché “o con me, o con nessun altro”. Il gip: “Una relazione ben oltre la tossicità, Soncin resta in carcere” - Riconosciute tutte le aggravanti contestate: premeditazione, stalking, futili motivi e crudeltà. Riporta bergamonews.it