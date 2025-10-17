Pamela Genini la fine di un incubo ignorato | violenze minacce e silenzi

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Gianluca Soncin, il 52enne accusato di aver ucciso brutalmente con 24 coltellate la sua compagna, Pamela Genini, di 29 anni. L’uomo è comparso ieri mattina davanti al gip di Milano Tommaso Perna, ma ha scelto di restare in silenzio. Ora si trova in isolamento nel carcere di . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

