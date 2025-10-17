Pamela Genini la chat con l' ex dalle 21.35 alle 21.52 | È matto che faccio?

Ilmessaggero.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono le 21.35 quando Pamela Genini scrive all'ex fidanzato e amico. È il 14 ottobre e il compagno e killer Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa usando una copia delle chiavi che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

pamela genini la chat con l ex dalle 2135 alle 2152 200 matto che faccio

© Ilmessaggero.it - Pamela Genini, la chat con l'ex dalle 21.35 alle 21.52: «È matto, che faccio?»

Leggi anche questi approfondimenti

pamela genini chat exPamela Genini, la chat con l'ex dalle 21.35 alle 21.52: «È matto, che faccio?» - È il 14 ottobre e il compagno e killer Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa usando una copia delle chiavi ... Scrive ilmessaggero.it

«Non so che fare, ho paura», l’ultima chat di Pamela Genini con l’ex prima di essere uccisa: le due segnalazioni alla polizia andate a vuoto - Le due volte in cui è andata alla polizia e il doppione delle chiavi di casa fatto a sua insaputa ... Riporta open.online

pamela genini chat exPamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, nella chat con l'ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto - Pamela Genini aveva cercato di chiedere aiuto in chat, prima di essere aggredita e uccisa da Gianluca Soncin. Si legge su virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Chat Ex