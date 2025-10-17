Pamela Genini la chat con l' ex dalle 21.35 alle 21.52 | È matto che faccio?

Sono le 21.35 quando Pamela Genini scrive all'ex fidanzato e amico. È il 14 ottobre e il compagno e killer Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa usando una copia delle chiavi che. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pamela Genini, la chat con l'ex dalle 21.35 alle 21.52: «È matto, che faccio?»

Leggi anche questi approfondimenti

Le violenze subite da Pamela Genini prima del femminicidio: un'amica racconta degli abusi e delle minacce di Gianluca Soncin, inclusa una pistola puntata. - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X

Pamela Genini, la chat con l'ex dalle 21.35 alle 21.52: «È matto, che faccio?» - È il 14 ottobre e il compagno e killer Gianluca Soncin ha fatto irruzione in casa usando una copia delle chiavi ... Scrive ilmessaggero.it

«Non so che fare, ho paura», l’ultima chat di Pamela Genini con l’ex prima di essere uccisa: le due segnalazioni alla polizia andate a vuoto - Le due volte in cui è andata alla polizia e il doppione delle chiavi di casa fatto a sua insaputa ... Riporta open.online

Pamela Genini uccisa da Gianluca Soncin, nella chat con l'ex la disperazione e il tentativo di cercare aiuto - Pamela Genini aveva cercato di chiedere aiuto in chat, prima di essere aggredita e uccisa da Gianluca Soncin. Si legge su virgilio.it