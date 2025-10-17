Pamela Genini in ospedale disse di essere stata aggredita da Gianluca Soncin ma nessuno fece segnalazioni

Nonostante l'intervento dei carabinieri, allertati nel settembre 2024 dall'ospedale di Seriate (Bergamo) dopo una violenta aggressione domestica nei confronti di Pamela Genini non arrivò mai nessuna segnalazione in Procura: di conseguenza, non si attivò mai il codice rosso nei confronti di Gianluca Soncin, che il 14 ottobre ha ucciso a coltellate la fidanzata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

