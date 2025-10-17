Pamela Genini in ospedale aveva detto di essere stata picchiata | perché non è stato attivato il codice rosso

Pamela Genini aveva già denunciato episodi di violenza prima dell'omicidio: nel 2024 era finita in ospedale, ma il codice rosso non fu attivato.

