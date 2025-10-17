Pamela Genini in ospedale aveva detto di essere stata picchiata | perché non è stato attivato il codice rosso

Notizie.virgilio.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pamela Genini aveva già denunciato episodi di violenza prima dell’omicidio: nel 2024 era finita in ospedale, ma il codice rosso non fu attivato. Ecco perché. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

pamela genini in ospedale aveva detto di essere stata picchiata perch233 non 232 stato attivato il codice rosso

© Notizie.virgilio.it - Pamela Genini in ospedale aveva detto di essere stata picchiata: perché non è stato attivato il codice rosso

Approfondisci con queste news

pamela genini ospedale avevaOggi l’autopsia sul corpo di Pamela Genini, uccisa dal compagno Gianluca Soncin con 24 coltellate - Nella giornata di oggi, venerdì 17 ottobre, è fissata l'autopsia sul corpo di Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno Gianluca ... fanpage.it scrive

pamela genini ospedale avevaPamela Genini: chi era la donna uccisa dal compagno a Milano. Modella e imprenditrice, il reality su un'isola a 19 anni - La ventinovenne è stata colpita con 24 coltellate da Gianluca Soncin, 52 anni, che poi ha tentato di togliersi la vita. Si legge su today.it

pamela genini ospedale avevaLa morte di Pamela Genini, Soncin l'aveva picchiata già: «La stuprava, rimase incinta e abortì. Non voleva figli da lui» - Prima che Pamela Genini fosse uccisa, diversi segnali erano arrivati da quel rapporto tossico con Gianluca Soncin, il 52enne ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Pamela Genini Ospedale Aveva