Pamela Genini il gip | Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida

Pamela Genini ha sofferto, sapeva che stava per morire. Lo ha detto il giudice per le indagini preliminari che si occupa del delitto della modella 29 enne, uccisa martedì notte dall'ex compagno a Milano. Le 24 coltellate che Soncin ha inferto sul corpo della 29enne milanese non hanno colpito organi vitali, condannandola ad attimi terribili di agonia. Un delitto pianificato da almeno una settimana, una spedizione punitiva. E potrebbe ammazzare ancora l'imprenditore 52enne. Aveva già minacciato di farlo. C'è il pericolo che possa accanirsi sulla madre o sull'ex fidanzato c'è scritto sempre sul decreto di convalida del fermo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pamela Genini, il gip: Gianluca Soncin ha premeditato la spedizione omicida

