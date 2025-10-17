Pamela Genini gli ultimi messaggi con l’ex fidanzato prima di essere uccisa da Gianluca Soncin | È matto cosa faccio?

Milano, 17 ottobre 2025 – “Teso che faccio?”.  È l'ultimo disperato messaggio  inviato via WhatsApp alle 21.52 del 14 ottobre, poco prima di essere uccisa con almeno 24 coltellate, da Pamela Genini all'ex fidanzato e amico Francesco. Il compagno Gianluca Soncin aveva fatto irruzione in casa della 29enne usando una copia delle chiavi che aveva fatto di nascosto. “ Ho paura – ha scritto la 29enne alle 21.45 - ti rendi conto cosa ha fatto”. Alle 21.46: “Questo è matto completamente, non so che fare”. E sei minuti dopo: “Teso Che faccio?”. E l'amico risponde subito: “Stanno arrivando. La polizia. Li ho chiamati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Pamela Genini, gli ultimi messaggi con l'ex fidanzato prima di essere uccisa da Gianluca Soncin: "È matto, cosa faccio?"

