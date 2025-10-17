Pamela Genini era già finita in ospedale ma l’allarme fu ignorato | C’era un piano per ucciderla

Soncin resta in cella: “Delitto premeditato, a rischio anche l’ex e la madre di lei”. A casa del killer 13 coltelli e una pistola. Il gip: “Si è accorta che stava morendo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Pamela Genini era già finita in ospedale, ma l’allarme fu ignorato: “C’era un piano per ucciderla”

Pamela Genini, uccisa da un ex violento e possessivo, poteva essere ciascuna di noi. Parleremo di più di lei perché questa giovane donna era indipendente e libera, fuori dai soliti cliché. Ma poi resterà un nome tra tanti https://www.donnamoderna.com/new - facebook.com Vai su Facebook

Femminicidio di Pamela Genini, il presidio dei residenti di Gorla con i gomitoli rossi: «Non deve succedere mai più» - X Vai su X

Chi era Pamela Genini, l'ex modella e imprenditrice uccisa dal compagno - Il rapporto tra i due era teso da diverso tempo e c'erano stati alcuni campanelli d'allarme, rimasti inascoltati. Riporta milanotoday.it

Chi era Pamela Genini, uccisa a coltellate a 29 anni a Milano dal compagno - Originaria di Brembilla, si era trasferita da giovane con la famiglia a Strozza. Scrive bergamo.corriere.it

Pamela Genini, chi era la donna uccisa a coltellate a Milano dal compagno Gianluca Soncin - Originaria di Strozza (Bg) modella e imprenditrice, aveva creato una linea di bikini ... Secondo tg.la7.it