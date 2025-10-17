Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate | l' orrore dall' autopsia

Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace. Sono questi i primi esiti dell'autopsia che.

