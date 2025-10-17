Pamela Genini è stata uccisa con più di 30 coltellate

Oltre 30 coltellate, almeno tre alla zona del torace, letali. È stata uccisa così Pamela Genini, la giovane 29enne assassinata dal compagno Gianluca Soncin nel sua appartamento di via Iglesias a Milano. L'autopsiaSi tratta dei primi esiti dell'autopsia disposta sul corpo della donna ed effettuata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

