Pamela Genini è stata uccisa con più di 30 coltellate

Oltre 30 coltellate, almeno tre alla zona del torace, letali. È stata uccisa così Pamela Genini, la giovane 29enne assassinata dal compagno Gianluca Soncin nel sua appartamento di via Iglesias a Milano. L'autopsiaSi tratta dei primi esiti dell'autopsia disposta sul corpo della donna ed effettuata. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Un altro coltello simile a quello usato per uccidere Pamela Genini e diversi psicofarmaci sono stati trovati dalla polizia nell’auto di Gianluca Soncin, il 52enne in carcerecon l’accusa di omicidio aggravato premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e relazion - facebook.com Vai su Facebook

L'omicidio a Milano di Pamela Genini, uccisa dal compagno con 24 coltellate. Soncin resta in carcere: "Una spedizione. Può uccidere ancora". L'ex fidanzato: "Un anno di violenze" - X Vai su X

Pamela Genini, l'autopsia: uccisa con 30 coltellate, tre letali sul torace. I messaggi all'ex - Pamela Genini è stata uccisa da Gianluca Soncin con più di 30 coltellate, di cui almeno tre letali nella zona del torace, Pamela Genini. msn.com scrive

Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Oggi l’autopsia - Leggi su Sky TG24 l'articolo Femminicidio Pamela Genini, gip: “Sapeva che stava morendo, ha sofferto”. Come scrive tg24.sky.it

Ventiquattro coltellate, le doppie chiavi, le urla dei vicini. Così è stata uccisa Pamela Genini - Ricostruiamo la dinamica dell'ultimo femminicidio avvenuto a Milano, costato la vita a una modella e imprenditrice di 29 anni ... Secondo msn.com