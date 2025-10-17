Pamela Genini è stata uccisa con 30 coltellate non 24 gli esiti dell’autopsia testimoniano la follia omicidiaria di Soncin
È stata uccisa con oltre 30 coltellate. È quanto emerge dai primi risultati dell’autopsia eseguita oggi, 17 ottobre, a Milano sul corpo di Pamela Genini. Secondo quanto accertato dal medico legale, almeno tre colpi, inferti al torace, sono risultati letali. Il numero delle ferite è quindi superiore rispetto alle prime valutazioni, che ne avevano indicati 24. Ulteriori approfondimenti serviranno a stabilire se anche le ferite riscontrate al collo abbiano avuto carattere mortale. Nel pomeriggio, la madre di Pamela ha dichiarato parole di dolore e rabbia: «Faccio fatica a parlare, però vi dico che per tutto quello che ha fatto quel mostro a mia figlia deve pagare, deve pagare. 🔗 Leggi su Open.online
