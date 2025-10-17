Pamela aggredita già nel 2024 intervennero i carabinieri ma nessuna denuncia

LE INDAGINI. Dito di una mano fratturato e prognosi di 20 giorni: è il risultato dell’aggressione subita da Pamela Genini il 3 settembre del 2024 a Cervia e refertata il giorno dopo all’ospedale di Seriate. Da lunedì gli inquirenti in cerca di riscontri. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

