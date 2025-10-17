Palmeri avverte l’Inter | L’anno scorso i nerazzurri hanno cannato i big match Ecco cosa devono fare per non ripetersi

Inter News 24 Palmeri avverte Chivu e l’Inter sul periodo di cui saranno protagonisti. Arriva il consiglio da parte del giornalista. La sosta per le nazionali volge al termine e l’ Inter è pronta a tornare in campo per una serie di match cruciali. Sabato, i nerazzurri affronteranno la Roma in trasferta, un impegno che segna l’inizio di un periodo molto impegnativo, con altre due partite lontano dalle mura amiche, contro Saint-Gilloise e Napoli. Un vero banco di prova per la squadra di Cristian Chivu, che ha bisogno di confermare la sua solidità in trasferta. Il giornalista di Sportitalia, Tancredi Palmeri, ha analizzato la situazione, sottolineando le dinamiche che potrebbero influire sul rendimento dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

