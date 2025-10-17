Pallanuoto terza giornata di Serie A1 | big match Salerno-Posillipo

Sabato 18 ottobre tutte in vasca le squadre maschili e femminili, con la sfida campana tra la neopromossa Rari Nantes Nuoto Salerno e il blasonato CN Posillipo come big match del weekend. La Serie A1 di pallanuoto entra nel vivo con la terza giornata di campionato. Tutte le gare si disputeranno sabato 18 ottobre, ad eccezione del posticipo femminile AGN Energia Bogliasco 1951–Brizz Noto, in programma mercoledì 22 ottobre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

