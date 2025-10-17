Pallanuoto terza giornata di Serie A1 | big match Salerno-Posillipo
Sabato 18 ottobre tutte in vasca le squadre maschili e femminili, con la sfida campana tra la neopromossa Rari Nantes Nuoto Salerno e il blasonato CN Posillipo come big match del weekend. La Serie A1 di pallanuoto entra nel vivo con la terza giornata di campionato. Tutte le gare si disputeranno sabato 18 ottobre, ad eccezione del posticipo femminile AGN Energia Bogliasco 1951–Brizz Noto, in programma mercoledì 22 ottobre. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
Scopri altri approfondimenti
La Roma Vis Nova vince il Trofeo della Pallanuoto (ex trofeo del giocatore) per la terza volta, la seconda in tre anni. La premiazione della società nella sala conferenza del Foro Italico, a Roma. A ricevere oggi il premio il presidente Marco Ferraro e i tecnici Ale - facebook.com Vai su Facebook
Pallanuoto femminile, Orizzonte-Plebiscito è il big match della terza giornata. Posticipo Bogliasco-Brizz in coda - 2026 di pallanuoto femminile porta in dote il big match di domani tra Orizzonte e Plebiscito ... Secondo oasport.it
Pallanuoto: sabato la terza giornata della Serie A1, l’AN Brescia ospita il Telimar nella sfida in vetta - Prosegue senza interruzioni il campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile 2025- Da oasport.it
Nautilus Civitavecchia contro Pallanuoto Trieste - NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Questo sabato la Nautilus Civitavecchia affronta la Pallanuoto Trieste nella terza giornata del Campionato di Pallanuoto Femminile di Serie A1. Segnala newtuscia.it