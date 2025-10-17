Pallanuoto femminile Orizzonte-Plebiscito è il big match della terza giornata Posticipo Bogliasco-Brizz in coda
La terza giornata della regular season della Serie A1 2025-2026 di pallanuoto femminile porta in dote il big match di domani tra Orizzonte e Plebiscito nelle zone nobili della classifica e lo scontro diretto nelle posizioni calde della graduatoria tra Bogliasco e Brizz nel posticipo di mercoledì 22, necessario per l’impegno delle liguri nel fine settimana nelle qualificazioni di Euro Cup. Nei quattro match previsti domani, come detto, l’incontro di cartello è Orizzonte-Plebiscito, con le etnee che proveranno a riscattare la sconfitta ai rigori del turno precedente subita contro il Rapallo, mentre le patavine proveranno a rimanere sole in vetta a punteggio pieno. 🔗 Leggi su Oasport.it
