Pallanuoto femminile il Bogliasco liquida il Galatasaray nell’esordio delle qualificazioni all’Euro Cup

Inizia al meglio in cammino nelle qualificazioni dell’ Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile  del Bogliasco, che nel Girone C, scattato questa sera ad Ede, nei Paesi Bassi, liquida senza problemi le turche del Galatasaray, sconfitte con un sonoro 27-5. Il match non è mai in discussione e la differenza di tasso tecnico tra le due squadre in acqua viene subito fuori, con le liguri che chiudono il primo quarto sul 7-1, dilagando poi nel prosieguo della sfida, arrivando a metà gara sul 12-2. Il Bogliasco continua a macinare gioco anche per migliorare la differenza reti, importante in caso di eventuale confronto tra le seconde classificate, e giunge all’ultimo intervallo sul 17-4. 🔗 Leggi su Oasport.it

