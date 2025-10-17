Palermo vs Modena ottava giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla
Gara valida per l’ottava giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. Si affrontano due squadre ancora imbattute e che condividono il primato in classifica. Palermo vs Modena si giocherà domenica 19 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Barbera PALERMO VS MODENA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I rosanero si presentano a questo big match in grande forma dopo il successo esterno contro lo Spezia. La squadra di Inzaghi vuole sfruttare il fattore campo e la spinta del pubblico per prendersi il primato battendo un avversario ostico e ben organizzato. Gli emiliani stanno vivendo un sogno e non vogliono fermarsi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
