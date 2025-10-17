Palermo Gyasi ai box | per l’esterno lesione al polpaccio salta il Modena
Altro infortunio in casa Palermo: Emmanuel Gyasi ha rimediato in allenamento a Torretta un problema al polpaccio che lo escluderà dalla lista dei convocati per la gara di domenica pomeriggio al Barbera contro il Modena. Le indagini strumentali, si legge nel report diramato dalla società, alle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
