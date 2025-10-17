Palermo 125 la mostra fotografica per i 125 anni del Palermo Calcio

Mercoledì 22 ottobre sarà inaugurata la mostra fotografica “Palermo 125?, organizzata dal Palermo FC in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Ruber Contemporanea, e allestita proprio davanti al Teatro in Piazza Ruggero Settimo a Palermo fino al 23 novembre.Il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

