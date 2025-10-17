Palermo 125 la mostra fotografica per i 125 anni del Palermo Calcio

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mercoledì 22 ottobre sarà inaugurata la mostra fotograficaPalermo 125?, organizzata dal Palermo FC in collaborazione con il Comune di Palermo e l’associazione Ruber Contemporanea, e allestita proprio davanti al Teatro in Piazza Ruggero Settimo a Palermo fino al 23 novembre.Il taglio del nastro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

palermo 125 mostra fotograficaPalermo 125, mercoledì l’inaugurazione della mostra fotografica al Politeama: parte la “Pink Week” - Mercoledì 22 ottobre prenderanno ufficialmente il via le celebrazioni per i 125 anni del Palermo FC con l’inaugurazione della mostra fotografica “Palermo 125”, organizzata dal club rosanero in collabo ... ilovepalermocalcio.com scrive

palermo 125 mostra fotograficaPalermo, due giorni di festa per i 125 anni: dal Teatro Biondo al Barbera, una città intera si tinge di rosanero - Massimo Norrito su Repubblica Palermo racconta le celebrazioni per i 125 anni del club rosanero: il 31 ottobre festa al Teatro Biondo con ex storici, l’1 novembre partita col Pescara e maglia celebrat ... Da ilovepalermocalcio.com

palermo 125 mostra fotograficaRepubblica - Palermo, ecco la festa dei 125 anni! Tutti gli eventi in programma - Il Palermo celebrerà sabato 1° novembre la festa dei suoi 125 anni e per tale grande evento la società rosanero ha voluto organizzare una serie di eventi, che coinvolgeranno la tifoseria e più in ... Come scrive forzapalermo.it

Cerca Video su questo argomento: Palermo 125 Mostra Fotografica