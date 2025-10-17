Palazzo dei Normanni convegno sul tema Il powerchair hockey in Sicilia
Sarà la prestigiosa sala Piersanti Mattarella, a Palazzo dei Normanni, a ospitare domani, a partire dalle ore 9, il convegno dal titolo “Il powerchair hockey in Sicilia-La cultura dello sport paralimpico”. L’iniziativa, promossa dalla Federazione italiana paralimpica powerchair sport e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
L'evento a Palazzo Reale. Tajani, Mediterraneo e Medio Oriente siano area comune di pace - facebook.com Vai su Facebook
Palermo, domani al Palazzo dei Normanni convegno “Il Powerchair Hockey in Sicilia – La cultura dello sport paralimpico” - ] ... Riporta blogsicilia.it
A Palazzo dei Normanni un incontro per costituente europea, a 70 anni dalla conferenza di Messina - dibattito sul tema “Vite spezzate, Ue da rifondare” ... Come scrive palermotoday.it