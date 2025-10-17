Palazzo Campanella bandiere a mezz' asta per i carabinieri morti a Castel d' Azzano
Bandiere esposte a mezz’asta sulla facciata di Palazzo Campanella in occasione delle esequie dei carabinieri deceduti a Castel D'Azzano.Dopo la proclamazione del lutto nazionale da parte del Consiglio dei ministri, il Consiglio regionale della Calabria ricorda i tre militari morti nella tragedia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
