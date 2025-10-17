Palazzi evacuati strade chiuse e punti di raccolta | tutto quello che c' è da sapere sul bomba day

Domani sabato 18 ottobre presso il porto di Trieste verrà neutralizzato un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale. L’attività sarà condotta dagli artificieri dell’Esercito, appartenenti al 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine e dai Palombari del GOS (Gruppo Operativo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Palazzi evacuati, strade chiuse e punti di raccolta: tutto quello che c'è da sapere sul bomba day https://ift.tt/5b2wJjf https://ift.tt/sIgh6B4 - X Vai su X

Oggi a Napoli, una condotta del gas è stata rotta durante lavori nei pressi di Piazza Cavour, provocando una grave fuga nel tratto tra via Foria e via Duomo. Alcuni palazzi vicini sono stati evacuati per motivi di sicurezza. Il traffico nella zona è rimasto par - facebook.com Vai su Facebook

Palazzo crollato e strada chiusa da 6 mesi: "Un pericolo per tutti" |VIDEO - La denuncia del consigliere Massimo Cilenti: "Disagi e per residenti e lavoratori di via Brin. Si legge su napolitoday.it

Fuga di gas a Napoli, piazza Cavour e via Foria chiuse 6 ore: palazzi evacuati. Riaperte dalle 17,40 - Incidente in un cantiere a Napoli oggi, venerdì 26 settembre, attorno alle 12: rotta una condotta principale del gas in piazza Cavour durante i lavori con i mezzi pesanti. fanpage.it scrive