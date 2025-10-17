Pakistan e Afghanistan una fragile tregua contro lo spettro degli studenti coranici

I due Paesi confinanti hanno concordato una tregua di 48 ore a partire da mercoledì 15 ottobre, ore 18 di Islamabad. Ma mentre il governo pakistano conferma i due giorni pattuiti, Kabul ordina ai suoi di “rispettare la tregua a meno che non venga violata”. Sudari bianchi avvolgono le vittime degli scontri di Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan, 16 Ottobre 2025. L’annuncio del cessate il fuoco è arrivato dopo che la ripresa dei combattimenti ha causato decine di morti e feriti in una remota zona di confine che si estende tra il distretto di Spin Boldak, nell’Afghanistan sudorientale, e il distretto di Chaman, in Pakistan, nella notte di martedì. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Pakistan e Afghanistan, una fragile tregua contro lo spettro degli “studenti coranici”

Leggi anche questi approfondimenti

Una tregua incerta dopo gli scontri di confine tra Pakistan e Afghanistan Questa mattina, poche ore dopo l'estensione della tregua, un attacco suicida ha causato la morte di 7 soldati pakistani: la situazione al confine resta estremamente fragile - X Vai su X

Daruruwan matafiya na jiran bu?e kan iyakokin Pakistan da Afghanistan ?aruruwan matafiya ne ke ci gaba da ma?ale a kan iyakokin ?asashen Pakistan da Afghanistan yayin da yarjejeniyar tsagaita wutar ?akin ?angarorin biyu ke shiga kwana na biyu. Do - facebook.com Vai su Facebook

La fragile tregua tra Afghanistan e Pakistan - Per capire cosa ha portato nelle ultime settimane i due Paesi a scontrarsi, occorre fare un passo indietro almeno fino al 2021 ... Riporta tg24.sky.it

Pakistan e Afghanistan, un secolo di confini e rivoluzioni - Pakistan e Afghanistan, un secolo di confini e rivoluzioni La tensione tra Afghanistan e Pakistan lungo la cosiddetta Linea Durand ... Lo riporta adhocnews.it

Mini-tregua fra Afghanistan e Pakistan, dopo una settimana di sangue - Come il comportamento dell'India ha fatto riesplodere la tensione al confine ... Secondo huffingtonpost.it