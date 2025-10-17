Pakistan e Afghanistan una fragile tregua contro lo spettro degli studenti coranici

I due Paesi confinanti hanno concordato una tregua di 48 ore a partire da mercoledì 15 ottobre, ore 18 di Islamabad. Ma mentre il governo pakistano conferma i due giorni pattuiti, Kabul ordina ai suoi di “rispettare la tregua a meno che non venga violata”. Sudari bianchi avvolgono le vittime degli scontri di Spin Boldak, Kandahar, Afghanistan, 16 Ottobre 2025. L’annuncio del cessate il fuoco è arrivato dopo che la ripresa dei combattimenti ha causato decine di morti e feriti in una remota zona di confine che si estende tra il distretto di Spin Boldak, nell’Afghanistan sudorientale, e il distretto di Chaman, in Pakistan, nella notte di martedì. 🔗 Leggi su It.insideover.com

