Pagò 990 euro per un programma mai arrivato | processo archiviato dopo il ritiro della querela
Chiuso con una remissione di querela il processo per truffa aggravata a carico di due uomini accusati di aver venduto online un software per computer, intascato i soldi e poi spariti senza consegnare il prodotto.I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Galmacci e Giulio Liscio, erano finiti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
