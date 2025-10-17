Pagò 990 euro per un programma mai arrivato | processo archiviato dopo il ritiro della querela

Perugiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chiuso con una remissione di querela il processo per truffa aggravata a carico di due uomini accusati di aver venduto online un software per computer, intascato i soldi e poi spariti senza consegnare il prodotto.I due imputati, difesi dagli avvocati Andrea Galmacci e Giulio Liscio, erano finiti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

