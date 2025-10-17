Pagelle Tale e Quale Show 17 ottobre | Samuele Cavallo da applausi Maryna sorpresa Antonella Fiordelisi stona persino con l’autotune

Roma, 17 ottobre 2025 – Ecco le pagelle della quarta puntata di Tale e Quale Show, quella andata in onda venerdì 17 ottobre su Raiuno. In questa serata la giuria è composta da Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e Andrea Pucci. Samuele Cavallo . Samuele Cavallo – Massimo Ranieri: voto Cosa stiamo aspettando? Samuele Cavallo è un artista di talento, non c’è alcun dubbio. E lo conferma di serata in serata a Tale e Quale Show. Nei panni di Massimo Ranieri dimostra di avere una voce clamorosa. Se non arriva fra i primi due classificati alla finale del programma, io faccio un manicomio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Tale e Quale Show 17 ottobre: Samuele Cavallo da applausi, Maryna sorpresa. Antonella Fiordelisi stona persino con l’autotune

