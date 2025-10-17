Pagamenti INPS ottobre | il calendario completo
Ottobre è un mese chiave per i pagamenti INPS, con l’erogazione di numerose prestazioni a sostegno di famiglie, pensionati e lavoratori. Questo articolo fornisce una panoramica chiara e completa del calendario ufficiale, dall'Assegno Unico all’Assegno di Inclusione (ADI), fino alle indennità di disoccupazione. Ecco tutte le date da segnare per non perdere nessun accredito previsto.I pagamenti INPS per le famiglieIl calendario dei pagamenti INPS di ottobre dedica ampio spazio al sostegno dei nuclei familiari. L’Assegno Unico e Universale, la misura economica destinata alle famiglie con figli a carico, verrà accreditato tra lunedì 20 e martedì 21 ottobre 2025. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
