Padre Fortunato Enzo direttore della Rivista piazza san Pietro | Le risposte di Papa Leone rappresentano e sono una luce nel buio del dolore
Il grido silenzioso di Francesco, padre di Domenico Maria, morto a 13 anni per una malattia improvvisa che cerca conforto nella Chiesa trova risposta nelle parole del Santo Padre Papa Leone XIV risponde ai lettori di Piazza San Pietro, il magazine edito dalla Basilica Vaticana, diretto da Pad. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Padre Enzo Fortunato alla Marcia della Pace dei bambini: «Premiamo i bottoni della pace, non quelli della guerra»
Summit sui diritti dei minori, Padre Fortunato: i bambini sono il più grande giacimento di speranza e umanità - Lo sottolinea Padre Enzo Fortunato, direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro, in una video intervista
Conclave, Padre Enzo Fortunato: "Il prossimo Papa sia un pastore come Francesco. Il futuro della Chiesa passa dai giovani" - Padre Enzo Fortunato: "Dai giovani un futuro migliore, nel solco di Papa Francesco" Direttore dei Progetti Speciali della Basilica Papale di San Pietro, volto noto della comunicazione ecclesiale
Padre Enzo Fortunato: "L'abbraccio del mondo per il papa" - Il direttore della comunicazione della basilica di San Pietro parla del saluto in piazza per Pasqua.