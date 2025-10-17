Padova oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano

(Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti ieri nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello?, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni. Le esequie si terranno alle 16 nella Basilica Santa Giustina di Prato della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

