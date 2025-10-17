Padova oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano
(Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti ieri nell'esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D'Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello?, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni. Le esequie si terranno alle 16 nella Basilica Santa Giustina di Prato della . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Padova, oggi i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel D’Azzano - (Adnkronos) – Oggi si celebrano a Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti ieri nell’esplosione durante lo sgombero del casolare a Castel D’Azzano, in provincia di Verona: Marco Piffari, ... Secondo sassarinotizie.com
Carabinieri morti, è il giorno dei funerali di Stato: Padova blindata. Centinaia alla camera ardente per stringersi alle famiglie - Nel piazzale della caserma dei carabinieri di via Rismondo a Padova la prima ad entrare è l’auto che trasporta il feretro di Valerio Daprà. Si legge su ilgazzettino.it
Funerali di Stato per i tre carabinieri caduti in servizio - Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiesto al Consiglio dei Ministri di rispettare un minuto di silenzio in memoria e in onore dei militari deceduti nell'esplosione a Castel D'Azzano. padovaoggi.it scrive