Padova l’ultimo saluto ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano | la commozione di Mattarella
Il silenzio è calato nella Basilica di Santa Giustina a Padova, mentre le bare di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari venivano portate a spalla dai colleghi in uniforme. Tre giovani carabinieri, tre vite spezzate nella notte del 14 ottobre, durante l’ esplosione del casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. L’edificio era stato saturato di gas dai fratelli Ramponi, che non volevano lasciare la struttura dopo un provvedimento di sgombero. Alla cerimonia funebre, iniziata alle 16, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, e numerose delegazioni politiche e militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Altre letture consigliate
Oggi a Padova l’ultimo saluto ai #carabinieri Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari. Tre servitori dello Stato che hanno perso la vita adempiendo al loro dovere. Alla loro memoria, il nostro profondo rispetto e la nostra gratitudine. - X Vai su X
A Padova, presso l’Abbazia di Santa Giustina, l’ultimo abbraccio a Marco, Valerio e Davide. Diretta dei funerali di Stato dalle 15:30 su Rai1 e RaiPlay ? https://share.google/5Au0xyV3taUPt7Ik7 #Carabinieri - facebook.com Vai su Facebook
A Padova i funerali di Stato dei tre carabinieri morti a Castel d’Azzano - Nella basilica di Santa Giuliana a Padova i funerali del tre carabinieri morti nella tragica esplosione di Castel d'Azzano. Si legge su veronaoggi.it