Padova l’ultimo saluto ai tre carabinieri morti a Castel D’Azzano | la commozione di Mattarella

Il silenzio è calato nella Basilica di Santa Giustina a Padova, mentre le bare di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari venivano portate a spalla dai colleghi in uniforme. Tre giovani carabinieri, tre vite spezzate nella notte del 14 ottobre, durante l’ esplosione del casolare di Castel D’Azzano, in provincia di Verona. L’edificio era stato saturato di gas dai fratelli Ramponi, che non volevano lasciare la struttura dopo un provvedimento di sgombero. Alla cerimonia funebre, iniziata alle 16, hanno partecipato le più alte cariche dello Stato: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la premier Giorgia Meloni, i presidenti di Camera e Senato, e numerose delegazioni politiche e militari. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

