Padova l’addio ai tre carabinieri | Dolore che non si spiega
Tre vite spezzate, una comunità raccolta e un Paese intero fermo nel silenzio. Nella basilica di Santa Giustina, a Padova, l’ultimo saluto a Marco Piffari, Valerio Daprà e Davide Bernardello è diventato una preghiera condivisa e un impegno morale che supera la cronaca di questi giorni. Una città raccolta nel silenzio Le navate di Santa . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
