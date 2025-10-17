Padiglioni della Fiera da recuperare il Comune li concede anche per un giorno | i 37 stand disponibili e i prezzi

Palermotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera del Mediterraneo apre ai privati. E lo fa oltre che per le classiche kermesse, anche per eventi destinati a durare anche un solo giorno. In cambio, però, chi prenderà in concessione uno dei 37 spazi messi a disposizione dal Comune, dovrà accollarsi eventuali spese di manutenzione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

