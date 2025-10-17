Padernello | Mercato della Terra

Non un semplice mercato, ma un luogo vivo di relazioni e consapevolezza, dove il cibo diventa strumento di alleanza tra produttori, cittadini, associazioni e istituzioni, per costruire insieme un’economia locale più equa, sostenibile e radicata nel territorio. Parliamo del Mercato della Terra di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Scopri altri approfondimenti

Torna al Castello di Padernello “Cose Mai Viste”, una mostra mercato della creatività, dedicata all’handmade e al riciclo creativo. Abbigliamento, accessori, oggettistica, bijoux e design, accompagnati dai sapori della tradizione. All’insegna dei prodotti dell’arti - facebook.com Vai su Facebook

Padernello: Mercato della Terra - Non un semplice mercato, ma un luogo vivo di relazioni e consapevolezza, dove il cibo diventa strumento di alleanza tra produttori, cittadini, associazioni e istituzioni, per costruire insieme un’econ ... Riporta bresciatoday.it

Bra, l’autunno è più gustoso al Mercato della Terra di domenica 19 ottobre - Maglioncini, gite fuori porta, foglie che cadono e il Mercato della Terra di Bra, appuntamento fisso per chi è alla ricerca dell’autentica genuinità in tavola. Scrive targatocn.it

Padernello, serata spettrale al castello: visita con sorpresa fra le sale - Serata spettrale a Padernello, nella meravigliosa cornice del maniero dove stasera si terrà una visita teatralizzata. Secondo msn.com