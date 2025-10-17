Pacello da Mercogliano | un ponte di verde tra Rinascimento italiano e francese
Ci sono figure che attraversano la storia restando al margine del racconto, pur avendo contribuito in modo decisivo alla costruzione di un linguaggio comune tra epoche e culture.Pacello da Mercogliano appartiene a questa categoria.Architetto di giardini, religioso e uomo di ingegno del. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
"Pacello da Mercogliano e il Giardino nell'Europa del Rinascimento" al Loreto #Mercogliano
Il Giardino didattico di Pacello a Mercogliano: «Avere cura significa aspirare al bello» - Lunedì 3 luglio, presso il Plesso Scolastico di via Matteotti a Mercogliano, si terrà la presentazione del "Giardino didattico dedicato a Pacello da Mercogliano", un progetto ideato dall'Associazione ...
Un'area green in ricordo di Pacello da Mercogliano, il giardiniere del re - Il progetto, finanziato dalla Regione Campania, è frutto della collaborazione tra l'Amministrazione comunale, la scuola, l'Associazione Castellarte insieme ad associazioni ed istituzioni locali.
