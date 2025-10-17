All’Auditorium, Largo Mahler, arriva " Musica da camera " rassegna organizzata dall’ Orchestra Sinfonica di Milano. Tre concerti che ribadiscono la vocazione dell’Orchestra come laboratorio di idee, luogo di incontro e di formazione, aperto a tutte le generazioni. Primo appuntamento questa sera, alle 20, gli Ottoni della Sinfonica sono protagonisti di un viaggio che unisce la policromia sonora delle Canzoni di Giovanni Gabrieli al lirismo di Borodin, passando per l’energia ritmica di Piazzolla, l’invenzione brillante di Hazell e la potenza evocativa di Musorgskij e Williams. Un mosaico di colori che esalta la duttilità di uno strumento d’ensemble spesso legato alla dimensione orchestrale, ma qui capace di rivelare sfumature cameristiche di grande eleganza e potenza espressiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ottoni della Sinfonica sulle note di Piazzolla