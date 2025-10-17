Ottobre mese della prevenzione | l' importanza di controllare la tiroide

Milanotoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le sue dimensioni ridotte, la tiroide svolge un ruolo importante per il benessere dell'intero organismo. Questa piccola ghiandola, situata nella parte anteriore del collo, è fondamentale per regolare una vasta gamma di funzioni vitali, come lo sviluppo e il corretto funzionamento del. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

